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Польша станет ключевым союзником Вашингтона из-за планов США вытеснить российские энергоносители с рынка Европы. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на National Interest.

По данным СМИ, стратегическое расположение и проамериканская позиция Варшавы делают страну идеальным партнером Штатов для создания нового энергетического порядка на востоке Европы.

Польша может стать центральным звеном трансатлантического содружества, что охватит Балтийское, Черное и Адриатическое моря. В частности, из-за планируемых ограничений на российский газ со стороны Евросоюза США могут занять эту нишу, используя польскую инфраструктуру.

Кроме того, важность Варшавы обозначена не только в виде энергетического хаба, но и как важного военного союзника для противостояния с РФ и КНР. Издание уверено, что Польша вместе с Италией и Румынией могут стать основой для "прочного американского энергетического альянса в регионе".

Ранее лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский признался, что НАТО планировало ввести войска на Украину еще в начале СВО. По его словам, это планировалось в марте 2022 года, когда Киев был практически окружен российскими войсками.

В частности, польскому политику были известны такие планы со стороны США. Предполагалось, что миротворцы войдут в районы украинских городов Винница и Житомир. На момент 2022 года партия Качиньского находилась у власти, а сам он лично посетил Киев в марте 2022 года.

