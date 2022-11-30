Жители Канады возмущены действиями властей в отношении эвтаназии – посол

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Жителей Канады возмущают действия властей этой страны в отношении эвтаназии, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Об этом сообщает газета "Известия".

"<...> пожилым людям, ветеранам, тяжелобольным людям, вместо того, чтобы их лечить, <...> говорят: "У вас есть другой выбор, вы можете сейчас здесь получить прививочку и спокойно уснуть". И канадское общество возмутилось, до чего они доходят", – сказал дипломат.

По его словам, власти Канады, предлагают пройти эвтаназию даже людям с излечимыми болезнями, стоимость лечения которых будет высокой, а процесс долгим.

Посол отметил, что вопрос эвтаназии остается предметом "внутренней дискуссии" в Канаде. Возмущение жителей прослеживается в соцсетях и местной прессе.

Степанов также подчеркнул, что с российской точки зрения подобная концепция совершенно неприемлема.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии разрешило неизлечимо больным и длительное время страдающим тяжелобольным гражданам пользоваться правом на получение содействия в непрямой эвтаназии.

Весной прошлого года эвтаназия была законодательно разрешена в Испании. Разрешение на подобную процедуру дается только неизлечимым больным, испытывающим страдания.

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