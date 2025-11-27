27 ноября, 10:15Происшествия
Полиция ликвидировала производство контрафактной бытовой химии в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Полицейские ликвидировали нелегальный цех по производству контрафактной бытовой химии в Подмосковье. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.
По ее данным, производство находилось в одном из зданий складского комплекса в Электроуглях. В помещении находились автоматизированная линия по фасовке бытовой химии, готовая продукция, пластиковая тара, реагенты и этикетки с логотипами известных брендов.
Цех работал около года, а руководил им гражданин одной из стран ближнего зарубежья, уточнила Волк. В производстве задействовали двух иностранцев, сбыт контрафактной продукции осуществлялся через маркетплейсы.
Во время обысков правоохранители изъяли около 8 тысяч канистр с жидкостями для стирки, ополаскивателями для белья, мылом и шампунями, также нашли 3 мешка с различными химическими компонентами.
Ранее в Московской области пресекли нелегальное производство табачной продукции, участники организованной группы задержаны. Цех находился на территории промзоны в Люберцах, а готовые партии хранились на складах в Балашихе.
Сотрудники МВД обнаружили автоматизированную линию, более тонны сырья и свыше 90 тысяч пачек сигарет, часть из которых была оклеена акцизными марками.
