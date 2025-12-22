Форма поиска по сайту

22 декабря, 09:09

Общество

Курс по парфюмерии для незрячих детей прошел в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В московской академии парфюмерии, созданной на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая, завершился уникальный инклюзивный курс. В течение четырех месяцев незрячие и слабовидящие дети – воспитанники учреждения изучали искусство ароматов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Темой финального мастер-класса стала "Зимняя сказка". На столах для участников выставили флаконы с ароматами цитрусов, хвои, корицы и ванили. В работе над авторскими композициями ребятам помогали наставники, которые выступили в роли ассистентов, как в настоящих парфюмерных лабораториях.

Во время мастер-класса дети выбрали отдушки, которые ассоциируются с зимними праздниками. В итоге каждый смог создать собственную формулу.

Наставник проекта, ведущий бьюти-тренер Юлия Москвичева рассказала, что все композиции зафиксировали в специальных таблицах и передали экспертам центра исследований и разработок "Avon Россия". На их основе будет создана отдушка для дальнейшего запуска косметического продукта в массовое производство в 2026 году. При необходимости ароматы технически доработают, но сохранят авторскую идею.

"В академии парфюмерии мы постарались сделать акцент на практике. Конечно, без теории не будет осмысленности, но именно возможность сделать самому, поэкспериментировать добавляет искренних эмоций и по-настоящему вовлекает в творческий процесс", – сказала народная артистка, художественный руководитель Центра социнтеграции Диана Гурцкая.

Она сочла важным, что на занятиях воспитанники узнали о реальных профессиях из мира парфюмерии, попробовали создать ароматы, а затем поделились своими впечатлениями с родителями. Гурцкая выразила радость, что в центре у детей есть уникальная возможность попробовать себя в роли профессиональных парфюмеров.

Прошедший курс стал частью творческой реабилитации, которую поддерживает столичный департамент труда и соцзащиты населения. Подобные инициативы открывают перед людьми с инвалидностью доступ к современным профессиям, а также помогают раскрыть таланты.

Ранее сообщалось, что участники программы лояльности "Миллион призов" перевели свыше 10 миллионов рублей в фонды поддержки слабовидящих и незрячих людей. В частности, помощь получили мальчик Михаил Леонов с редким генетическим синдромом CHARGE и девочка Мария-Виктория Толстоногова с диагностированной слепоглухотой.

Собянин: люди с инвалидностью в Москве получают системную поддержку

