Облачная погода и метель ожидают москвичей во вторник

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Во вторник, 27 декабря, столичный регион ожидает облачная погода со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в столице покажут от 0 до 2 градусов мороза, в области будет холоднее – от 0 до 5 градусов мороза. Местами ожидается метель, на дорогах гололедица.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из–за снегопада объявлен в столичном регионе. Он будет действовать до 21:00 28 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что на неделе в столичный регион придут метели. По его словам, с середины недели в столице потеплеет: до субботы температура воздуха в городе будет колебаться в диапазоне от -2 до 2 градусов, при этом не исключены осадки.

В столице объявили желтый уровень погодной опасности

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