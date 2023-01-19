У Главного храма ВС России начались крещенские купания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке начались традиционные крещенские купания, сообщили в министерстве обороны РФ. Для омовения подготовили 14 купелей. Возле них оборудованы палатки, в которых можно погреться и выпить чай.

В ведомстве добавили, что в честь Крещения в 08:00 по московскому времени состоится праздничная литургия. Службу возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Феогност. Набрать священную воду в храме и окунуться в купель можно будет до конца дня.

В Минобороны также напомнили, что на Соборной площади продолжается фестиваль "Наша зима", в рамках которого можно посетить бесплатные зоны отдыха, в том числе 60-метровый тюбинговый спуск и ледовый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Также гости могут посетить мультимедийный музей "Дорога памяти".

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно обеспечили питьевой водой на Крещение 32 столичных храма. В 14 церквях и храмовых комплексах организовали временное водоснабжение. В храмы, к которым не получится проложить временные трубопроводы, воду поставляют в автоцистернах.



В Москве оборудовали 46 специальных площадок для крещенских купаний

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