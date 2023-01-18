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Безопасность

Около 800 спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

Около 800 спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

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Около 800 столичных спасателей и пожарных проследят за безопасностью на площадках для крещенских купаний. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дежурство организуют в ночь с 18 на 19 января на всех точках, а это почти 50 прорубей и 13 купелей. Все они оборудованы пунктами обогрева, раздевалками и деревянными настилами. Основной поток людей ожидается ближе к ночи, но желающие окунуться были и днем.

Кроме того, в крещенскую ночь в Москве продлят работу 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Изменятся трассы следования маршрутов 49 и 883 возле санатория "Узкое" и Мещерского пруда. Изменятся схемы движения на городских улицах в районе мест купания, а также будут работать 16 регулярных ночных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городбезопасностьвидеоРоман Карлов
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