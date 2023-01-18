Здание школы в поселении Щаповском готово более чем наполовину

Фото: пресс-служба Депстроя

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что здание школы в поселении Щаповском Троицкого административного округа готово более чем на 50%.

"Сейчас ведутся устройство внутренних и наружных инженерных сетей, облицовка фасадов здания, отделочные работы", – рассказал Загрутдинов.

Застройщиком здания выступает АНО "РСИ". Согласно плану проекта, образовательное учреждение сможет принять 800 человек, в том числе 150 – в дошкольном отделении.

На первом этаже здания располагаются кабинеты для учеников начальных классов, а также IT-полигон. Кроме того, школьникам будет доступен лабораторно-исследовательский комплекс. Здесь также разместят гардеробные, вестибюли и зал ожидания.

Второй этаж школы отведут под учебные помещения, в том числе кабинеты музыки и пения. Помимо этого, откроются мастерская акварельной живописи и рисунка, зрительный и спортивные залы.

На третьем этаже планируется открыть кабинеты для изучения физики, химии и биологии, к которым будут прилегать лаборантские. Здесь же появятся классы изучения иностранных языков и программирования.

Четвертый этаж выделят для учебных кабинетов средней и старшей школы. Также тут расположатся лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, а также многофункциональный библиотечный центр.

Что касается дошкольного отделения, то здесь заработают группы со спальной зоной, кабинеты для развивающих занятий, административные помещения и буфет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запланированном строительстве более 30 соцобъектов в ТиНАО к 2026 году. К ним относятся детские сады, школы, поликлиники, спортивные и иные сооружения.

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