Воспитанники школ искусств Москвы приняли участие более чем в 5 тыс конкурсов в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2022 году воспитанники школ искусств Москвы стали участниками более 5 тысяч различных творческих конкурсов, получив более 25 тысяч наград, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

"В прошлом году юные москвичи получили свыше 25 тысяч наград. Причем их выступления можно увидеть не только на профессиональных конкурсах, но и на городских площадках, например, в парках. За год у нас прошло около 13 тысяч таких мероприятий", – сказала она, отметив, что такие показатели свидетельствуют о мастерстве московских педагогов.

По словам Сергуниной, сегодня в Москве работают более 150 школ и колледжей искусств, в которых преподают свыше 40 дисциплин. Среди них музыка, хореография, живопись, а также открывшиеся в 2022 году веб-дизайн, звукорежиссура и анимация. Вице-мэр отметила, что дети занимаются в хорошо оборудованных студиях.

"Даже для самых способных ребят нужно создать условия, чтобы они могли раскрыть свой талант. Москва поддерживает высокий стандарт обучения на протяжении десятилетий", – добавила Сергунина.

Ранее Сергунина сообщила, что в 2022 году в Москве после капитального ремонта открылись три творческие школы, обновленные в рамках проекта "Искусство – детям". Речь идет о детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского.

В учреждениях обновили помещения и благоустроили прилегающую территорию, а также закупили новую мебель, музыкальные инструменты и оборудование.

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