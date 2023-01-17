Критерии опасного поведения школьников для учителей и психологов разработают в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральный координационный центр (ФКЦ) по обеспечению психологической службы в системе образования разработает программу по выявлению опасных учащихся для педагогов и психологов. Об этом сообщает Агентство ''Москва'' со ссылкой на руководителя центра Ольгу Ульянину.

Она уточнила, что критерии и показатели разрабатываются совместно с коллегами из института имени В. П. Сербского в рамках поручения президента РФ.

Данные критерии помогут определить странные наклонности и предрасположенности у детей и подростков.

''На сегодняшний момент мы уже разработали такой перечень критериев и подступились к разработке программы для классных руководителей, педагогических работников и психологов, чтобы они могли полноценно, посредством включенного наблюдения, выявлять группу риска'', – уточнила Ульянина.

Также она подчеркнула, что программа поможет проводить соответствующую работу с такими школьниками, в том числе осуществлять психолого-педагогическое сопровождение.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России планирует ввести единую школьную форму. Инициативу по введению формы в школах, согласно исследованию ВЦИОМ, поддерживают 72% жителей России.



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