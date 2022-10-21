14:43Общество
Психолог оценила введение в российских школах модуля по игре в лапту
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Игра в лапту сделает школьников сплоченнее, а также улучшит их физическую и умственную активность.Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.
Ранее стало известно, что до конца этого года в российских школах в рамках урока физкультуры появится модуль по игре в лапту. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ. В следующем году для школ разработают модули по теннису, конькобежному спорту, биатлону и другим дисциплинам.
По словам психолога, такая игра будет очень полезна для школьников.
"Лапта разовьет возможность лучше двигаться и сформирует сплоченность, потому что это командная игра. Будет более дружный коллектив и при этом дети начнут лучше ориентироваться в пространстве. Они станут здоровее за счет физической нагрузки", – считает Наумова.
Ранее программу в российских школах предлагалось дополнить начальной медицинской подготовкой. Предполагается, что учеников будут учить накладывать жгут, делать искусственное дыхание и прочим навыкам первой помощи.
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