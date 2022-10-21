Психолог оценила введение в российских школах модуля по игре в лапту

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Игра в лапту сделает школьников сплоченнее, а также улучшит их физическую и умственную активность.Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Ранее стало известно, что до конца этого года в российских школах в рамках урока физкультуры появится модуль по игре в лапту. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ. В следующем году для школ разработают модули по теннису, конькобежному спорту, биатлону и другим дисциплинам.



Русская лапта является командной игрой, участники которой используют в качестве инвентаря биты и мяч. В некотором смысле она напоминает американский бейсбол. Игроки делятся на две команды – одна нападает, другая играет в защите. Цель лапты – послать битой мяч в поле, после чего перебежать его до противоположной стороны, а затем вернуться обратно. При этом игроки не должны давать соперникам "осалить" себя мячом. Команде начисляются очки за каждую успешную перебежку.



По словам психолога, такая игра будет очень полезна для школьников.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт Лапта, как и любое движение, повышает нейродинамику, умственную активность. Во время игры дети могут побегать, это позволит им качественно отдохнуть, и потом они смогут продуктивно приступить к продолжению учебной деятельности.

"Лапта разовьет возможность лучше двигаться и сформирует сплоченность, потому что это командная игра. Будет более дружный коллектив и при этом дети начнут лучше ориентироваться в пространстве. Они станут здоровее за счет физической нагрузки", – считает Наумова.

Ранее программу в российских школах предлагалось дополнить начальной медицинской подготовкой. Предполагается, что учеников будут учить накладывать жгут, делать искусственное дыхание и прочим навыкам первой помощи.

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