В Минпросвещения заявили, что в школах РФ появятся модули по скалолазанию и биатлону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Модули по гольфу, скалолазанию, теннису и биатлону разработают для российских школ в следующем году. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, эксперты также разработают модули по конькобежному спорту и роллер-спорту. Таким образом, пояснил Кравцов, будут представлены практически все современные виды спорта.

Он отметил, что в этом году в России подготовили дополнительные модули по бадминтону, фитнес-аэробике, спортивной борьбе, легкой атлетике, подвижным шахматам, триатлону и флорболу.

Министр подчеркнул, что в школах уже появились модули по плаванию, футболу, хоккею, регби, гимнастике, гандболу, самбо, дзюдо и шахматам.

Ранее сообщалось, что Минцифры России совместно с платформой "Учи.ру" запустят бесплатные образовательные курсы по программированию. Присоединиться к образовательной программе смогут ученики 8–11-х классов. Школьники смогут освоить базовые навыки программирования и современной профессии разработчика.



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