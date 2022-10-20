Службы примирения создали в 421 школе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Службы примирения, помогающие разрешать конфликты между учениками, действуют в 421 школе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента образования и науки.

"В настоящее время школьные службы примирения созданы в 421 школе, и число школ увеличивается. Преимущество школьных служб примирения состоит в том, что школьники под руководством педагога – куратора школьной службы примирения сообща принимают участие в решении возникающих трудностей, сами приходят к пониманию конфликта и поиску компромисса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что школьники самостоятельно выбирают пути выхода из сложных ситуаций благодаря педагогам и волонтерам, обученным восстановительным технологиям. Отмечается, что они выстраивают общение с детьми в атмосфере сотрудничества, взаимопонимания и конструктивности.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что главной задачей школьных служб примирения является формирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Она подчеркнула, что в их работе участвуют и сами школьники, поскольку иногда им бывает проще понять сверстников и договориться друг с другом.

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