Минцифры РФ и платформа "Учи.ру" запустят образовательные курсы по программированию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минфициры России совместно с платформой "Учи.ру" запускают бесплатные образовательные курсы по программированию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Учи.ру".

Присоединиться к образовательной программе могут ученики 8–11-х классов. Школьники смогут освоить базовые навыки программирования и современной профессии разработчика.

Старт курсов намечен на начало ноября. Программа обучения рассчитана на два года. Ученикам предстоит заниматься два раза в неделю онлайн или офлайн.

"Что ждет ребенка на курсе: 3 программы на выбор для разного уровня подготовки: Python Start, Python Pro и С++, 2 года или 144 академических часа обучения, 4 учебных модуля с практическими заданиями и официальный сертификат об окончании курса", – сообщили в пресс-службе.

Заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы "Учи.ру" уточнил, что занятия будут доступны для учеников разной подготовки.

Подать заявку на обучение можно до 31 октября.

Ранее сообщалось, что в российскую школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку. Формат обучения школьников еще не разработан.

Предполагается, что дети смогут изучать основы оказания первой помощи в рамках занятий в кружках или на курсах. На первом этапе внедрения программы ее планируют ввести только для учеников 9–11-х классов.

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