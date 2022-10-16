Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый сезон конкурса школьных проектов "Ex libris / Экслибрис" откроется в Москве. В нем смогут поучаствовать учащиеся 1–11-х классов, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Уточняется, что данные проекты основаны на литературных произведениях. Целью самого конкурса является популяризация чтения среди молодого поколения и вовлечение подростков в проектную деятельность.

Подать заявку на участие можно будет с 18 октября 2022 года до 1 февраля 2023 года. Участие является бесплатным. При этом стать конкурсантами смогут как непосредственно авторы, так и команды.

Все участники должны будут пройти ряд этапов. Среди них – обучение проектной деятельности, подготовка проектов, а также тематические мероприятия на площадках учреждений культуры. Конкурс будет организован в пяти номинациях – исследование, литературное произведение, арт-проект, видеопроект и социальный проект.

Отличившихся выберет жюри, в которое войдут представители образовательных организаций, учреждений культуры, а также эксперты в области истории, литературы и искусства. Победителям вручат дипломы и памятные сувениры.

Ранее 80 человек из 24 столичных вузов стали победителями и призерами московского этапа конкурса "Студент года". В конкурсные испытания вошли деловые игры, решение тематических кейсов, самопрезентации и собеседования с экспертами. Гран-при и титул "Студент года Москвы – 2022" получил Виталий Казаку – студент второго курса магистратуры Сколковского института науки и технологий.

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