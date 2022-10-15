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Общество

80 человек стали победителями и призерами этапа конкурса "Студент года" в Москве

80 человек стали победителями и призерами этапа конкурса "Студент года" в Москве

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80 человек стали победителями и призерами московского этапа конкурса "Студент года". Это учащиеся 24 столичных вузов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Среди конкурсных испытаний – деловые игры, решение тематических кейсов, самопрезентации и собеседования с экспертами. Гран-при и титул "Студент года Москвы – 2022" получил Виталий Казаку – студент второго курса магистратуры Сколковского института науки и технологий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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