"Жизнь в большом городе": столичное образование

В новом учебном году в Москве стало больше предпрофессиональных классов. Добавились спортивные, а еще появилось два новых направления в рамках уже имеющихся программ: авиастроительное и космическое.

Каким оборудованием оснащены современные школы? Что включает новый стандарт московского образования? И какие еще нововведения появились в этом году? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".