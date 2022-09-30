РФ будет воспринимать удары по новым территориям как акт агрессии – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по новым территориям после вхождения в состав России будут расцениваться как акт агрессии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ничем иным это не будет", – заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

Официальная церемония подписания четырех договоров о принятии новых субъектов в состав РФ состоится в пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Помимо этого, с обращением выступит президент России Владимир Путин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Удары ВСУ по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против РФ – Песков

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