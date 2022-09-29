Зеленский проведет 30 сентября срочное заседание СНБО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский проведет в пятницу, 30 сентября, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в своем телеграм-канале.

Повестку при этом он не назвал. По словам Никифорова, другие подробности обнародуют позже.

Ранее стало известно, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Отмечалось, что на мероприятии ожидается объемное выступление Владимира Путина.

До этого сообщалось, что российский лидер не планирует выступать с обращением по итогам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в настоящий момент планы общения главы государства с руководителями ДНР и ЛНР еще верстаются, однако заверил, что встречи обязательно состоятся.



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