Путин не планирует отдельное обращение по итогам референдумов – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует выступить с обращением по итогам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

"В настоящий момент нет. Но в случае если какие-то мероприятия (появятся. – Прим. ред.) и когда, скажем так, они уже возникнут – мы будем вас своевременно информировать", – заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящий момент планы общения главы государства с руководителями ДНР и ЛНР еще верстаются, однако заверил, что встречи обязательно состоятся.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.



Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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