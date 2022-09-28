Глава ЛНР попросил Путина рассмотреть вопрос вхождения республики в состав РФ

Фото:ТАСС/Александр Река

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России.

"Уважаемый, Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта РФ", – говорится в обращении, опубликованном на сайте "Луганского информационного центра".

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщил ТАСС, что отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения в состав России.

"Документ на руках, протокол на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас", – сказал он.

Также глава ДНР поблагодарил всех жителей республики, которые приняли участие в референдуме.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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