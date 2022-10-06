Научные школы Российской академии образования создадут в вузах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В вузах РФ будут создаваться научные школы Российской академии образования – коллективы исследователей, состоящие из ученых, педагогов и обучающихся. Соответствующий документ утвердил президиум учреждения.

"Научная школа РАО – это определенный знак качества. Мы с большим вниманием отнесемся к результатам работы коллективов, подающих заявку на присвоение этого статуса", – цитирует сайт академии президента РАО, академика Ольгу Васильеву.

На статус научной школы смогут претендовать образования, созданные на базе научных организаций, государственных академий наук и многих других. Члены коллектива должны будут проводить актуальные научные исследования.

Кроме того, научные школы смогут претендовать на гранты попечительского совета РАО для организации той или иной научной деятельности. Также деньги будут выделяться на популяризацию результатов работ.

Ранее кабмин России поручил создать оргкомитет по проведению Года педагога и наставника. В его состав вошла и Васильева. Ответственным секретарем оргкомитета назначен первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

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