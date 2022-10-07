В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю жен мобилизованных с 40 до 35 часов с сохранением зарплаты в полном объеме. Законопроект подготовили во фракции ЛДПР, сообщает газета "Известия".

Речь идет о женщинах, у которых есть как минимум один ребенок. Также проект закона дает возможность работающим родителям и женам мобилизованных взять дополнительный отпуск на 14 дней в году без сохранения заработной платы.

Первый замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов подчеркнул, что детям, чьи отцы участвуют в СВО, требуется внимание и поддержка, при этом зачастую график работы мам и других членов семей не позволяет уделять им много времени.

В Союзе профсоюзов России инициативу поддержали. При этом генсек организации Евгений Куликов призвал внимательно изучить документ, поскольку у него есть свои подводные камни. При рассмотрении проекта он посоветовал учесть тех, у кого почасовая зарплата, а также работников, чей доход связан с периодическими премиями.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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