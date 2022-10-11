Минобрнауки утвердило приказ об увеличении количества часов по истории РФ

Минобрнауки утвердило приказ об усилении изучения истории России в вузах. Согласно приказу, студенты станут больше изучать отечественную историю. На обязательный предмет выделили 144 академических часа.

Изменения внесут в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям. Преподавателям порекомендовали быть непредвзятыми и избегать негативного уклона при рассказе о проблемах и противоречиях отечественной истории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.