Володин призвал помогать вернувшимся на родину россиянам

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал помочь вернувшимся на родину россиянам. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Парламентарий заявил, что не стоит уделять внимание тем, кто покинул Россию, оставил здесь родных и близких. Он назвал это предательством и сказал, что эти граждане еще пожалеют о своем решении и поймут, что допустили ошибку.

"Следует уделять больше внимания тому, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает ее своим домом. Более восьми миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали гражданами Российской Федерации", – говорится в его публикации.

Володин напомнил, что жители этих регионов на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны Украины.

"Их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере", – добавил он.

Теперь же люди сделали свой выбор, проголосовав на референдумах по вхождению в состав РФ, подчеркнул Володин. Именно об этих людях нужно говорить, и для них необходимо создать все условия для комфортной жизни, резюмировал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе со временем будет стабилизирована, что позволит России спокойно развивать территории этого региона.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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