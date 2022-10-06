Юрист назвала три условия, когда государство может изъять автомобиль

В России предложили изымать в пользу государства автомобили россиян, которые те бросили при пересечении границы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за то, чтобы передавать такие машины семьям участников специальной военной операции. Рассказываем, можно ли лишиться авто по действующему законодательству.



Изъять нельзя оставить

Фото: РИА Новости/ Ольга Смольская

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов выступил с инициативой узаконить процедуру, позволившую бы изымать автомобили россиян в пользу государства. Речь идет о транспортных средствах, которые граждане, покидая РФ, бросают на границе.





Олег Морозов депутат Госдумы Надо срочно в закон вносить изменения, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы.

Реализовать идею получится, если обязать собственника лично предъявлять свои права на брошенную машину, объяснил депутат. Подобную меру может разработать российское правительство, считает он.

В Кремле не обсуждали соответствующую инициативу, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наверное, будут разные точки зрения на этот счет. Пока у нас нет. Мы не знаем деталей, мы не знаем аргументации и всего остального. Ничего не можем сказать пока", – пояснил он.

В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям подумать о судьбе автомобилей, брошенных россиянами на границе. Он выступил за то, чтобы передать эти машины семьям участников специальной военной операции.





Вячеслав Володин спикер Госдумы Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно.

После 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, некоторые россияне приняли решение уехать в безвизовые страны. По данным министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова, к 4 октября на территорию республики прибыли свыше 200 тысяч граждан РФ. При этом 147 тысяч человек выехали из страны.

Также фиксировались заторы на границе с Грузией на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Однако к концу сентября ситуация стабилизировалась. В МВД Грузии сообщили, что к настоящему моменту количество ежедневно въезжающих и выезжающих из страны россиян практически стало равным.



Три условия

Фото: РИА Новости/Ольга Смольская

Конституция гарантирует россиянам право частной собственности, в том числе на машины, рассказала Москве 24 юрист Елена Пономарева. Несмотря на это, в настоящее время законодательство все-таки разрешает изымать автомобили граждан в пользу государства при соблюдении ряда условий, добавила она.

"Государство может изъять автомобиль или по решению суда, или в случае введения военного положения. Также изъятие предусмотрено по статье Гражданского кодекса "Реквизиция" в случае чрезвычайной ситуации, например стихийного бедствия, аварии или эпидемии", – объясняет специалист.





Елена Пономарева юрист При введении военного положения для нужд Минобороны могут быть изъяты только те транспортные средства, которые стоят на воинском учете. То есть речь идет о внедорожниках, грузовиках и аналогичном транспорте для перевозки личного состава или грузов специального назначения.

При изъятии автомобиля в рамках военного положения или в случае стихийного бедствия собственнику должны выплатить стоимость реквизируемого имущества, обращает внимание эксперт.

"В рамках стихийного бедствия изымать автомобили будут сотрудники органа, ответственного за ликвидацию чрезвычайной ситуации. В этом случае зачастую речь идет о сотрудниках МЧС. При военном положении транспорт для нужд обороны могут изымать в том числе полицейские", – продолжает юрист.

Она добавила, что, когда военное положение или чрезвычайная ситуация завершатся, машину должны будут вернуть. Если же она окажется повреждена, владелец может потребовать возместить ущерб через суд, подчеркнула Пономарева.

