Стало известно, какие автомобили могут забрать при мобилизации

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Транспортные средства категорий M1G и N1G, которые относятся к транспорту повышенной проходимости, могут забрать у россиян при мобилизации, сообщает Life.ru.
Уточняется, что под категорией M1G понимается автомобиль с полным приводом, который может спокойно преодолевать подъемы до 30% наклона.
Среди таких машин:
К категории N1G относятся все УАЗы, полноприводные "Газели" и "Соболи". Как уточняется в приказе министерства обороны от 14 марта 2014 года № 151, в приоритете стоят УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163.
Также при мобилизации могут забрать транспортные средства категорий M2 и М3, к которым относятся пассажирские автобусы вместимостью более чем на восемь мест, N (грузовые автомобили) и О – прицепы или полуприцепы с грузоподъемностью 0,75–10 тонн.
Среди подпавших под мобилизацию также могут оказаться тракторы, гусеничные тягачи, транспортеры и транспортеры-тягачи, строительная техника, снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы.
При этом порядок мобилизации машин и компенсация должны быть в региональных приказах о мобилизации. Однако пока процедура не установлена, никто не может прийти и забрать авто у владельца. Кроме того, по словам юристов, изъятие ТС у частных лиц невозможно без объявления военного положения во всей стране или на ее части.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от штрафов за нарушения ПДД мобилизованных граждан. Он обратился с письмом на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко. В нем Орлов указал, что россияне могут не успеть в срок оплатить взыскания из-за подготовки к отправке на учебные сборы.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Необходимая экипировка будет предоставляться мобилизованным
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