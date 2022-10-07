Дополнения к ПДД не приведут к изменениям в работе сервиса Urent для пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнения к правилам дорожного движения, касающиеся электросамокатов, не приведут к изменениям в работе Urent для пользователей. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявили представители пресс-службы сервиса.

"Поправки определяют наш правовой статус, но, по сути, ничего не меняют в нашей работе. Для пользователей Urent ничего не изменится", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что самокаты компании имеют ограничения скорости в 25 километров в час, а также минимальном весе в 35 килограммов, что соответствует новым требованиям.

В Urent отметили, что подобные ограничения способны повысить уровень безопасности пользователей при передвижении по городу.

"Поправки вносят ясность, какие устройства теперь относятся к СИМ (средствам индивидуальной мобильности), а какие – к мопедам и что шеринговые самокаты к мопедам нельзя отнести", – прокомментировали дополнения в компании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.

Однако президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин сообщил, что водителей электросамокатов не будут штрафовать за превышение скорости до внесения соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

По мнению Травина, проблему могло бы решить вынесение СИМ в отдельную категорию транспортных средств, для управления которыми требуется получение водительских прав. Тем не менее он уверен, что до такого не дойдет.

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