Москвичам рассказали о погоде до конца рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что Московский регион будет находится под влиянием очередного антициклона с повышенным атмосферным давлением до конца рабочей недели. Об этом сообщает радио КП.

По словам метеоролога, аномально теплых температур жителям столицы уже ждать не стоит, однако погода будет солнечной и без осадков.

В дневное время суток столбики термометров поднимутся до 9–12 градусов. Ночью же будет прохладно, а в северных и восточных районах Подмосковья температура будет опускаться до -2 градусов.

"Вот такая достаточно комфортная, спокойная сухая погода ждет жителей столичного региона вплоть до субботы. А вот в воскресенье очередной атмосферный фронт принесет в столицу дожди и еще немного понизит температуру, днем она не приблизится к отметке 10 градусов", – отметил синоптик.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Отмечалось, что предупреждение о тумане в Москве и Подмосковье действует с 21:00 вторника, 11 октября, до 09:00 среды, 12 октября.

Во вторник же, 11 октября, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в городе достигнет 11–13 градусов, а по области – 8–13 градусов.



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