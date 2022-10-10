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Общество

"Назвали – иди": мобилизованный рассказал о своем отношении к повестке

"Назвали – иди": мобилизованный рассказал о своем отношении к повестке

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На портале "Госуслуги" запустили форму для аккредитации IT-компаний. Сотрудники таких организаций имеют право на отсрочку по частичной мобилизации.

Тем временем тех, кто получил повестку или хочет стать добровольцем, ждут во временных пунктах. Там можно пройти медкомиссию, оформить все документы и получить направление на сборы.

"Сначала, конечно, был шок. Но зачем бегать? Назвали – иди", – рассказал один из мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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