Заметное похолодание и заморозки ожидают Московский регион – Вильфанд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похолодание до 9–10 градусов тепла днем и до 0–2 градусов мороза ночью ожидает столичный регион в ближайшие дни. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в понедельник максимальные показатели ожидаются от 10 до 13 градусов, в среду – 10–11 градусов, а в четверг, пятницу, субботу – 9–10 градусов. Кроме того, со вторника и в течение всей недели температура ночью будет от 0 до 5 градусов в Москве, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Как отметил Вильфанд, золотая осень будет продолжаться в регионе – будет много солнца, дни будут светлые, ночи – лунные.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о дождях на предстоящей неделе. Осадки начнутся в воскресенье и останутся в ночь на понедельник. Затем погода улучшится в течение недели в городе могу идти небольшие дожди.



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