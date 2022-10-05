Синоптик объяснил появление столбов света в городах РФ

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Появление столбов света в Москве и Белгороде возникло из-за преломления света, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"На самом деле световые столбы, наблюдавшиеся в небе, – это оптическое явление в атмосфере, которое и носит такое название "световой столб". Световые столбы в атмосфере – это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах", – рассказал он изданию РБК.

По словам синоптика, данное явление чаще всего наблюдается во время восхода или захода солнца или луны, его возникновение также может быть вызвано фарами автомобиля, прожектором уличного освещения или тепличным хозяйством.

"Обычно световые столбы наблюдаются в зимний период года, когда при отрицательных температурах влага в атмосфере как раз и находится в виде ледяных кристаллов. Казалось бы, сейчас за окном не мороз, но это у земли, а на высоте около 1 км и выше, как показывают данные зондирования атмосферы, температура уже ниже 0 градусов, и образование ледяных кристаллов там вполне возможно. Кроме того, под своим весом они могут опускаться и в более низкие слои, где постепенно тают", – пояснил Леус.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 октября, в Москве и области ожидаются облачная погода и дождь. Температура воздуха в столице достигнет 8–10 градусов, а по области – 7–12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Однако в предстоящие субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, погода улучшится. Столбики термометров в столичном регионе могут подняться до 16 градусов. Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура в городе начнет повышаться со второй половины четверга, 6 октября, а уже в пятницу вероятность осадков будет совсем небольшая.



Световые столбы засияли над европейской частью России

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