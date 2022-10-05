Москвичам рассказали о погоде 5 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве и области в среду, 5 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 8–10 градусов, а по области – 7–12 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. Согласно статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом прогнозы, имеющиеся на данный момент, говорят о том, что в этом году эти события произойдут позже своих климатических норм.



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