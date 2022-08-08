Подмосковные сотрудники ГИБДД отвезли беременную женщину в роддом

В Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли женщине, у которой начались роды в машине. На трассе к ним подбежал ее муж и попросил помощи. Женщину пересадили в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки, сирену и привезли в Одинцовский роддом.

Через два часа женщина родила мальчика. На выписку счастливых родителей пришли поздравить те самые лейтенанты – они подарили цветы и автолюльку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.