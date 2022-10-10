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Общество

В Шанхае стали закрывать развлекательные заведения из-за COVID-19

В Шанхае стали закрывать развлекательные заведения из-за COVID-19

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В Шанхае стали закрывать развлекательные заведения из-за COVID-19. Из-за роста заболеваемости в одном из районов решили запретить посещение танцевальных и концертных площадок, интернет-кафе, театров и кино. Запрет пока введен на 5 дней, а затем, в зависимости от ситуации с COVID-19, его либо снимут, либо продлят.

В китайском городе до сих пор сохраняется требование предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении всех общественных мест. Тест должен быть сделан в течение последних трех суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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