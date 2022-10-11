Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Президент Украины Владимир Зеленский по аналогии с правителем Изумрудного города делает все, чтобы украинцы верили в пропаганду его режима и не знали правду. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Служба безопасности Украины призывает жителей не публиковать кадры с мест ударов, угрожая уголовной ответственностью.

"Помните, Великий Гудвин, который стал правителем Изумрудного города, приказал всем гостям и жителям носить очки, не снимая их ни в коем случае. Очки были с замочками, закрывались на ключ, и снять их было нельзя, пока не покинешь город", – напомнила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что власти Изумрудного города уверяли, что изумруды сияли везде, а их свет и блеск ослепит каждого, кто без очков. На самом же деле, пояснила Захарова, камни сверкали только снаружи города, а внутри никакого зеленого света не было из-за подмены изумрудов бесцветными стеклами.

"Чтобы обман не раскрылся, Гудвин и приказал не снимать очки с зелеными стеклами. Как символично, что президента Украины зовут Зеленский", – заключила Захарова.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Зеленский стал опасен для Киева и мира, его надо срочно изолировать от общества. Он назвал президента Украины безумцем чистой воды. По его мнению, тот возомнил себя вершителем мира, судеб и народов, готовым развязать ядерную войну ради удовлетворения собственных амбиций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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