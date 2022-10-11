Лавров объяснил, почему Зеленского нельзя сравнить с Гитлером

Фото: kremlin.ru

Украинского лидера Владимира Зеленского неверно сопоставлять с Адольфом Гитлером ввиду того, что он выполняет действия против РФ по приказу других государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, в годы Второй Мировой войны Гитлер объединил многие европейские страны для нападения на СССР и его уничтожения. При этом, уточнил министр, на сегодняшний день похожая группа государств оказывает поддержку Зеленскому.

"Но Зеленский, конечно, никакой не Гитлер, потому что не он определяет действия против России, а ему приказывают делать конкретные вещи", – отметил Лавров.

Он также заявил, что Запад отлично понимает, из чего состоит режим Киева, и готов на все для устранения РФ на международной арене.

"Я думаю, что они все прекрасно понимают, и это идет очередная игра. Ради того, чтобы устранить Россию как самостоятельную величину на геополитической арене, они ударились во все тяжкие", – заключил Лавров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Зеленский, отдавая приказы совершать теракты, встал в один ряд с бывшим главарем запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном.

Парламентарий также подчеркнул, что сам киевский режим также стал террористическим. По его словам, ВСУ начали постоянно наносить удары по критической инфраструктуре АЭС в Запорожье и Курской области.



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