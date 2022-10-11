Лавров заявил, что реформа Совбеза ООН назрела

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Реформа Совбеза ООН назрела. Необходимо принимать решение по поводу постоянной недопредставленности развивающихся государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

"Реформа Совета Безопасности назрела, потому что, когда из 15 членов Совета безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году, с учетом переизбрания непостоянных членов, уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится", – отметил министр.

По его словам, сегодняшний состав Совбеза ООН является нерепрезентативным.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин призвал ООН к более взвешенной и беспристрастной позиции по Украине. Он также заявил о важности назначения спецпредставителей и спецпосланников генсека ООН при согласовании со всеми членами Совбеза международной организации.

До этого американский лидер Джо Байден выступил в поддержку расширения Совбеза ООН. По словам политика, настало время, когда организации следует начать эффективнее реагировать на нужды современного мира.

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