Совбез ООН не принял проект резолюции США и Албании с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Согласно результатам голосования, за высказались 10 членов, четверо, в том числе Китай и Бразилия, воздержались, а Россия проголосовала против, применив право вето. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.