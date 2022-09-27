Вершинин призвал ООН к более взвешенной и беспристрастной позиции по Украине

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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.

"Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного представительства России при ООН.

Указывается, что в ходе встречи замглавы МИД РФ призвал Организацию Объединенных Наций к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике. Также российская сторона заявила о важности назначения спецпредставителей и спецпосланников генсека ООН при согласовании со всеми членами Совбеза международной организации.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что ситуация в сфере международной безопасности деградирует значительными темпами. Министр указал, что линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.