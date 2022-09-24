Лавров констатировал деградацию ситуации с безопасностью в мире

Фото: ТАСС/Александр Патрин
Ситуация в сфере международной безопасности деградирует значительными темпами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола", – приводит РИА Новости его слова.
Глава МИД РФ также заявил об открытой демонстрации намерений западных стран расчленить РФ и добиться ее исчезновения.
"Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор", – отметил Лавров.
По его словам, незаконные односторонние санкции используются Западом в качестве инструмента политического шантажа.
Министр также констатировал отсутствие снятия финансовых и логистических препонов для экспорта российского зерна и удобрений.
Кроме того, Лавров заявил, что вмешательство Соединенных Штатов не сделало жизнь ни в одной стране лучше. "И каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? Улучшение ситуации с правами человека и верховенством права, стабилизация социально-политической обстановки, рост благосостояния населения? Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше", – подчеркнул он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок.
По словам дипломата, нежелание западных стран договариваться о взаимных гарантиях безопасности, возрастающее агрессивное давление на другие государства с целью навязать существующую линию поведения и лишить суверенитета привело к подрыву фундаментальных основ экономической системы.
США пытаются затянуть конфликт на Украине – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: