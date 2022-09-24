Лавров констатировал деградацию ситуации с безопасностью в мире

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Ситуация в сфере международной безопасности деградирует значительными темпами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола", – приводит РИА Новости его слова.

Глава МИД РФ также заявил об открытой демонстрации намерений западных стран расчленить РФ и добиться ее исчезновения.

"Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор", – отметил Лавров.

По его словам, незаконные односторонние санкции используются Западом в качестве инструмента политического шантажа.

Министр также констатировал отсутствие снятия финансовых и логистических препонов для экспорта российского зерна и удобрений.

Кроме того, Лавров заявил, что вмешательство Соединенных Штатов не сделало жизнь ни в одной стране лучше. "И каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? Улучшение ситуации с правами человека и верховенством права, стабилизация социально-политической обстановки, рост благосостояния населения? Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше", – подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Запад пытается сохранить выгодный только ему мировой порядок.

По словам дипломата, нежелание западных стран договариваться о взаимных гарантиях безопасности, возрастающее агрессивное давление на другие государства с целью навязать существующую линию поведения и лишить суверенитета привело к подрыву фундаментальных основ экономической системы.

