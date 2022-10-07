В ГД призвали изолировать Зеленского от общества

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Президент Украины Владимир Зеленский стал опасен для Киева и мира, его надо срочно изолировать от общества. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Так он прокомментировал призыв украинского лидера к НАТО наносить превентивные удары по России. Шеремет назвал Зеленского безумцем чистой воды. По его мнению, тот возомнил себя вершителем мира, судеб и народов, готовым развязать ядерную войну ради удовлетворения собственных амбиций.

Шеремет высказал мнение, что Зеленский – продукт геополитической игры США, которые ввергли мир в хаос после прихода к власти Джо Байдена.

Ранее президент Украины заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что эти слова Зеленского являются призывом к мировой войне. На его высказывания должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактических руководят Киевом, отметил пресс-секретарь президента РФ.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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