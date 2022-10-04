"Жизнь в большом городе": московские строители

В Москве растут темпы строительства. Уже в августе план по вводу жилых домов в эксплуатацию был выполнен на 87%, несмотря на санкции и нехватку строителей.

Где же ищут кадры? Какие строительные специальности сейчас наиболее востребованы? И как в этой сфере решаются вопросы импортозамещения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".