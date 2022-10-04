Кредитные каникулы смогут получить участники СВО и члены их семей – Минтруд

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Участник специальной военной операции, подпавший под мобилизацию гражданин или члены его семьи могут оформить кредит, на который можно будет получить каникулы, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.

"В одной семье может быть одновременно несколько кредитов, оформленных как на одного человека, так и на разных членов семьи, на каждый из них могут быть оформлены кредитные каникулы. Если кредиты были взяты до момента заключения контракта или до момента мобилизации члена семьи", – приводит ее слова РИА Новости.

Замминистра напомнила, что к членам семьи таких граждан относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также лица, которые находятся на иждивении. Для получения кредитных каникул мобилизованных и участникам спецоперации необходимо подать заявление в ту организацию, где оформлялся ранее кредит или займ.

"Граждане, которые участвуют в специальной военной операции, на момент заключения контракта или на момент мобилизации, имели самые различные кредиты и займы. Возникает вопрос, как погашать такие кредиты во время службы, как обеспечивать добросовестность платежей, как не допускать просрочки, если человек находится в военной части. Принято важное решение – граждане, участвующие в специальной военной операции, могут оформить кредитные каникулы", – подчеркнула замглавы министерства.

По ее словам, данная мера затронет ипотечные и потребительские кредиты, которые были взяты индивидуальными предпринимателями для развития бизнеса, а также займы, которые были получены в кредитных кооперативах, в кредитных сельскохозяйственных кооперативах, в микрофинансовых организациях.

По словам Баталиной, пени и штрафы по просроченным платежам не будут начисляться во время кредитных каникул для данной категории граждан.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул подпавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции на Украине.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам подпавшим под мобилизацию гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



Мобилизованные россияне получат право на кредитные каникулы

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