Кредитные каникулы смогут получить участники СВО и члены их семей – Минтруд

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Участник специальной военной операции, подпавший под мобилизацию гражданин или члены его семьи могут оформить кредит, на который можно будет получить каникулы, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
"В одной семье может быть одновременно несколько кредитов, оформленных как на одного человека, так и на разных членов семьи, на каждый из них могут быть оформлены кредитные каникулы. Если кредиты были взяты до момента заключения контракта или до момента мобилизации члена семьи", – приводит ее слова РИА Новости.
Замминистра напомнила, что к членам семьи таких граждан относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также лица, которые находятся на иждивении. Для получения кредитных каникул мобилизованных и участникам спецоперации необходимо подать заявление в ту организацию, где оформлялся ранее кредит или займ.
"Граждане, которые участвуют в специальной военной операции, на момент заключения контракта или на момент мобилизации, имели самые различные кредиты и займы. Возникает вопрос, как погашать такие кредиты во время службы, как обеспечивать добросовестность платежей, как не допускать просрочки, если человек находится в военной части. Принято важное решение – граждане, участвующие в специальной военной операции, могут оформить кредитные каникулы", – подчеркнула замглавы министерства.
По ее словам, данная мера затронет ипотечные и потребительские кредиты, которые были взяты индивидуальными предпринимателями для развития бизнеса, а также займы, которые были получены в кредитных кооперативах, в кредитных сельскохозяйственных кооперативах, в микрофинансовых организациях.
По словам Баталиной, пени и штрафы по просроченным платежам не будут начисляться во время кредитных каникул для данной категории граждан.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул подпавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции на Украине.
До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам подпавшим под мобилизацию гражданам, участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Мобилизованные россияне получат право на кредитные каникулы
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: