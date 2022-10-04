Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта педиатрический корпус №1 Морозовской детской городской клинической больницы.

"Морозовская историческая детская больница продолжает переживать свое новое рождение. Несколько лет тому назад был построен новый современный корпус. Сейчас вот старый самый большой корпус больницы полностью реконструирован, оснащен самым современным оборудованием и нисколько не уступает по своим возможностям новым современным больницам", – сказал мэр.

По его словам, с вводом в эксплуатацию отремонтированного корпуса мощности и возможности больницы увеличатся. Собянин подчеркнул, что Морозовская больница имеет для Москвы ключевое значение: здесь медицинскую помощь получает почти каждый четвертый ребенок.

Главврач больницы Валерий Горев, в свою очередь, отметил, что в корпусе после ремонта будет девять отделений. Здесь планируется оказание плановой медицинской помощи детей по профилю неврология, заболевания почек, гастроэнтерология, аллергология и иммунология и педиатрия.

Ремонт в семиэтажном здании педиатрического корпуса №1 площадью 10,7 тысячи квадратных метров начался в марте 2021 года и завершился в октябре 2022 года. По окончании капремонта в корпусе установили порядка тысячи единиц современного медицинского оборудования, развернули 169 педиатрических и 11 реанимационных коек. Для лечения первичного иммунодефицита у детей предусмотрены четыре изоляционных бокса. Здесь работают 197 человек.

Впервые в столичной детской больнице создали зону family room – комнаты отдыха для родителей. В обновленном корпусе будут работать Городской центр детской гастроэнтерологии и Центр детской эндокринологии. Кроме того, мощности нового корпуса позволят обеспечить лечение "полного цикла" для детей, получающих помощь в отделении трансплантологии костного мозга. Всего в отделениях нового корпуса медицинскую помощь, в том числе специализированную, будут получать до 15 тысяч пациентов в год.

Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специалистов. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.

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