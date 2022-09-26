Примерно 70 граффити одобрили в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в 2022 году примерно 70 граффити одобрила межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений по столице. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.
По его словам, большая часть этих граффити были ранее размещены на фасадах зданий. Отмечается, что на лицевой стороне объектов можно изображать портреты тех или иных выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в искусство, науку, спорт и другие направления.
В комплексе отметили, что город одобрил граффити советского вратаря Льва Яшина на улице Народной, портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте, а также изображение в честь деятельности ГУ МЧС России по столице на улице Донской.
"Большой популярностью в Москве уже не первый год пользуется нанесение изображений на трансформаторные подстанции, например, новое граффити с изображением известного русского ученого Дмитрия Менделеева появилось на трансформаторе, расположенном на территории школы № 1574 в 4-м Лесном переулке", – прокомментировал Бирюков.
Он добавил, что одну часть подстанций специалисты украсили в стиле русского народного творчества.
В комплексе напомнили, что размещать рекламные изображения и граффити самостоятельно нельзя. Решение по согласованию рисунка принимает только межведомственная комиссия.
Отмечается, что на данный момент в Москве существует уже более 800 одобренных граффити.
Ранее Бирюков рассказал, что в столице завершили все мероприятия по переводу систем отопления на зимний режим работы. На данный момент в городе организовали подачу теплоносителя в жилые здания и соцучреждения. Бирюков отметил, что отопление также поступило в офисные здания и предприятия с согласования администрации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: