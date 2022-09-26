Примерно 70 граффити одобрили в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в 2022 году примерно 70 граффити одобрила межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений по столице. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, большая часть этих граффити были ранее размещены на фасадах зданий. Отмечается, что на лицевой стороне объектов можно изображать портреты тех или иных выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в искусство, науку, спорт и другие направления.

В комплексе отметили, что город одобрил граффити советского вратаря Льва Яшина на улице Народной, портрет адмирала Павла Нахимова на Севастопольском проспекте, а также изображение в честь деятельности ГУ МЧС России по столице на улице Донской.

"Большой популярностью в Москве уже не первый год пользуется нанесение изображений на трансформаторные подстанции, например, новое граффити с изображением известного русского ученого Дмитрия Менделеева появилось на трансформаторе, расположенном на территории школы № 1574 в 4-м Лесном переулке", – прокомментировал Бирюков.

Он добавил, что одну часть подстанций специалисты украсили в стиле русского народного творчества.

В комплексе напомнили, что размещать рекламные изображения и граффити самостоятельно нельзя. Решение по согласованию рисунка принимает только межведомственная комиссия.

Отмечается, что на данный момент в Москве существует уже более 800 одобренных граффити.

Ранее Бирюков рассказал, что в столице завершили все мероприятия по переводу систем отопления на зимний режим работы. На данный момент в городе организовали подачу теплоносителя в жилые здания и соцучреждения. Бирюков отметил, что отопление также поступило в офисные здания и предприятия с согласования администрации.