Бочкарев: почти 100 социальных объектов построены в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2022 году в Москве построили и ввели в эксплуатацию 98 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По итогам прошлого года мы возвели 98 социальных объектов различного назначения в рамках комплексного развития районов столицы", – сообщил заммэра.

В прошлом году в Москве построили 34 детских сада, 20 школ, 6 объектов культуры, 17 и 21 культурных и спортивных объектов соответственно. По последним двум направлениям годовой план строительства был превышен. Объекты в столице были построены за счет средств городского бюджета и спонсоров.

В период с 2024 по 2025 год в столице планируют построить еще около 280 объектов социнфраструктуры.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 2023–2025 годы в Москве планируется построить более 230 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, которые будут служить многим поколениям москвичей.

В 2022 учебном году в столичные детские сады, школы и колледжи пришли 1,6 миллиона учащихся. Таким образом их количество выросло в полтора раза в сравнении с 2010 годом.



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