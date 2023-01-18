Работу наземного транспорта Москвы продлят на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на 19 января в Москве будет продлена работа 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На маршрутах будут курсировать свыше 200 автобусов и электробусов. Специалисты изменят направление следования маршрутов 49 и 883 рядом с санаторием "Узкое" и Мещерским прудом. Недалеко от территорий мест купания также поменяют схему движения. Будут продолжать курсировать и 16 регулярных ночных маршрутов.

Кроме того, в связи с празднованием Крещения с вечера 18 января до утра 19 января для движения транспорта закроют несколько улиц.

"С 17:00 до 06:00 будет закрыто движение по Санаторной и Тютчевской аллеям от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Севастопольским проспектом", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 18:00 до 06:00 специалисты перекроют въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд № 6718, въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу, Мещерский проспект от Прудовой до Воскресенской улицы, Мещерский проспект в сторону 1-го Дачно-Мещерского проезда от Палисадной улицы до 1-го Дачно-Мещерского проезда.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на всех площадках для купаний будут предусмотрены необходимые спасательные оборудования. Мэр отметил, что на Крещение будут дежурить врачи и сотрудники МЧС.

Всего будет оборудовано 46 мест для купания. Площадки оснастят настилами, раздевалками и местами для обогрева после ледяной воды.

В Крещение, 19 января, прогнозируется рекордно высокая температура – до 3–4 градусов. В последний раз такой показатель отмечали в 2007 году.



В Москве обустроят 46 площадок для крещенских купаний

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