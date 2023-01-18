Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма Москвы к Крещению

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно обеспечили питьевой водой столичные храмы на Крещение. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"К Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 32 столичных храма. Для приходов, не имеющих подключения к центральному водоснабжению, АО "Мосводоканал" подготовило необходимое оборудование и технику", – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что временное водоснабжение организовали в 14 церквях и храмовых комплексах. К ним относятся приходы храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" в Конькове.

В автоцистернах воду поставляют в храмы, к которым не получится проложить временные трубопроводы. Речь идет, в частности, о храмах Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и Святого Великомученика Георгия в городском округе Московский.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха на предстоящее Крещение достигнет рекордных для столицы значений – от 3 до 4 градусов. В прошлый раз такие показатели фиксировали в 2007 году.

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