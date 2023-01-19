МЧС сообщило об отсутствии происшествий в местах крещенских купаний

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Происшествий в местах для крещенских купаний в ночь на 19 января не было, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В этом году по всей стране было открыто более 3,3 тысячи мест купаний для верующих, что почти на 300 больше, чем в 2022 году. На особом контроле спасателей находились водоемы с местами несанкционированного купания. Там проводились патрулирования на предмет выявления и пресечения таких действий.

"Происшествий в ночь Крещения Господня не было допущено", – заявил глава МЧС Александр Куренков.

До праздника инспекторы проверили купели, в местах их расположения сделали настилы на лед, организовали безопасные спуски и освещение, оборудовали палатки для обогрева и переодевания. Безопасность там обеспечивали 10 660 спасателей и 1 799 единиц техники, включая плавсредства и суда на воздушной подушке.

На время праздника подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на всех площадках для купаний в Москве предусмотрены необходимые спасательные оборудования. По его словам, дежурить должны медики и сотрудники МЧС. Кроме того, с городскими службами и со служителями храмов предварительно провели профилактические беседы о правилах безопасности.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников – Крещение Господне. При этом освящение воды совершается дважды – 18 и 19 января. Согласно традиции, многие верующие совершают крещенские купания.

Православные начали отмечать Крещение Господне

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